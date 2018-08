Smartphone : comment la lumière bleue de vos écrans risque de vous rendre aveugle La lumière bleue de l’écran de votre smartphone risque de vous rendre aveugle avant l’heure, révèle une nouvelle étude. D’après les chercheurs, l’exposition prolongée à la lumière bleue accélère le processus de dégénérescence de votre globe oculaire et détruit définitivement de précieuses cellules. Explications.

Les chercheurs de l’Université de Toledo aux Etats-Unis viennent de publier une nouvelle étude sur les dégâts occasionnés par la lumière bleue de nos smartphones, PC et tablettes. D’après les résultats de l’étude, la lumière bleue empoisonne petit à petit nos globes oculaires en déclenchant une réaction chimique plus nous y sommes exposés.

Smartphone : comment la lumière bleue de vos écrans abîme votre oeil et endommage votre vue « C’est toxique. Si vous faites briller de la lumière bleue sur votre rétine, elle va tuer vos cellules photoréceptrices »assure Kasun Ratnayake, un des chercheurs ayant participé à l’étude. «Ces cellules photoréceptrices ne peuvent pas se régénérer dans l’oeil» met en garde le chercheur, « une fois détruites elles sont donc détruites pour toujours ». La mort des cellules photoréceptrices est un phénomène naturel appelé dégénérescence maculaire, qui se manifeste généralement avec l’âge. L’exposition prolongée à la lumière bleue des écrans accélère ce processus, qui mène sur le long terme à la cécité, explique le rapport de l’étude.

« Nous sommes constamment exposés à la lumière bleue mais la cornée et le cristallin de notre œil ne peuvent pas la bloquer ou la refléter » ajoute le Dr Ajith Karunarathne, professeur adjoint au Département de chimie et biochimie à l’Université de Toledo. « Ce n’est un secret pour personne que la lumière bleue dégrade notre vision en endommageant la rétine de notre œil. Nos expériences expliquent comment ce phénomène se produit »rapporte le chercheur avant de conclure « nous espérons que cela conduira à des thérapies qui seront capables de ralentir la dégénérescence maculaire ».

En attendant de véritables avancées dans le domaine, on vous invite à limiter au maximum l’exposition à la lumière bleue. On commencera d’abord par vous conseiller le port d‘une paire de lunettes anti-lumière bleue si vous passez de longues heures devant un écran, que ce soit pour des raisons professionnelles ou privées. Par la suite, on vous encourage à installer une application capable de filtrer la lumière bleue sur votre smartphone ou votre ordinateur.













Phonandroid



