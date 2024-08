Société/reportage du jour : A Tivaouane Peulh, la cité Socabek, une localité aux oubliettes

Le reportage du jour nous mène à Tivaouane Peulh dans la Cité Tawfekh Socabek . Et à l’entame on constate que la localité est aux oubliettes depuis sa création, il y a quelques années.

Les habitants signalent l'absence total des infrastructures, des routes impraticables pendant l'hivernage, pas de marché se désolent les femmes, mais en plus l'insécurité plane toujours sur les populations.

Ces dernières interpellent le nouveau gouvernement à prendre en compte leur localité…



Reportage de Ibrahima Khalil Diemé