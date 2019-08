Soham El Wardini : « j’attends Khalifa Sall pour la tabaski » Madame Soham El Wardini a réitéré son appel en faveur de la libération de Khalifa. Elle l’a fait hier, lors de la réunion du conseil municipal de la mairie de Dakar, qui s’est tenue, hier. « Khalifa Sall a purgé la moitié de sa peine, puisqu’il est en prison depuis 2 ans et demi. Nous appelons tous ceux qui peuvent intervenir à le faire. Et nous avons bon espoir qu’il sortira de prison avant la tabaski. Sa famille biologique et politique l’attend. Je l’attends pour la tabaski et je lui ferai des brochettes », a dit l’actuel maire de Dakar.

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Août 2019 à 09:11 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos