Soham Wardini veut présenter le bilan de son mandat Hier, la maire sortante de la capitale, qui se dit «la candidate de Dakar», a annoncé que dans les jours à venir, elle va présenter le bilan de son mandat. Elle se félicite de la confiance de ceux qui ont porté sa candidature, pour qu’elle puisse se présenter, en dépit du fait que Barthélémy Dias lui ait été préféré par la coalition Yaw.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Novembre 2021

« Je suis la candidate de Dakar. Je suis la candidate de cette ville plus que centenaire, ouverte à toutes les identités, à toutes les fraternités et à toutes les solidarités », c’est par ces mots que la maire sortante, Soham Wardini, s’est adressée à ses militants et sympathisants, hier à l’hôtel de Ville. Elle qui espérait partir sous la bannière de la coalition Yewwi askan wi (Yaw), sera finalement tête de liste du parti Union citoyenne bunt bi. Barthélémy Dias, soutenu par Khalifa Sall, a été choisi pour diriger la coalition Yaw pour la ville. Malgré ce choix de ses ex-compagnons, elle reste convaincue que c’est elle «le bon choix», car elle affirme avoir un bilan à défendre.



Parlant de ses réalisations, mentionne-t-on dans le journal "Le Quotidien", Soham Wardini a annoncé que dans les jours à venir, elle va présenter aux Dakarois le bilan de son mandat. « Aujourd’hui, la confiance dont j’ai été investie m’oblige à me présenter devant vous pour vous rendre compte de ma gestion. Ce bilan, nous le remettrons entre vos mains, car c’est à vous de juger si nous avons fait du bon travail et si nous méritons que vous nous renouveliez votre confiance », a indiqué l’actuelle maire. Elle estime avoir rempli le contrat de confiance qui la lie aux populations de Dakar.



Ce contrat dont elle parle, a duré quatre ans. D’abord, pendant une année en qualité de Première adjointe, assurant l’intérim du maire Khalifa Ababacar Sall. Ce dernier était en prison dans le cadre de l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar. Elle sera par la suite pendant trois ans, maire élue, après la révocation de Khalifa A. Sall, suite à sa condamnation. « Durant tout ce temps, accompagnée de l’équipe municipale, que je félicite pour la qualité du travail accompli, j’ai servi notre ville avec enthousiasme, responsabilité et détermination », a dit Mme Wardini. Elle assure que durant tout ce temps, elle a travaillé à améliorer le cadre et les conditions de vie des Da­karoises et des Dakarois. « Durant tout ce temps, toute mon énergie était mobilisée au service d’une seule cause : faire de Dakar une ville où l’on peut vivre, travailler, se soigner, se distraire en toute quiétude », a-t-elle assuré.



Par ailleurs, Soham Wardini annonce qu’elle va, dès l’ouverture de la campagne électorale, proposer une offre politique à travers un programme qui va décliner, pour les cinq prochaines années, ses ambitions pour la ville de Dakar. « Si nous sollicitons votre confiance, c’est parce que nous nourrissons l’ambition de renforcer la position de Dakar en tant que ville carrefour du monde. En effet, dans les prochaines années, notre ville accueillera quatre grands évènements de dimension mondiale », déclare-t-elle. Il s’agit du Forum mondial de l’eau en mars 2022, du Sommet mondial de la mobilité durable et du climat en septembre 2022, du Sommet mondial de l’économie sociale et solidaire en 2023, enfin des Jeux Olym­piques de la Jeunesse en 2026.



Elle rajoute: « Autant d’évènements qui nous obligent à soigner l’image de notre capitale, à travers les projets et programmes déjà entamés. »

