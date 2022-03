Soins du cancer au Sénégal: Le Ministère de la Santé rappelle la gratuité de la chimiothérapie Le ministère de la Santé et de l’Action sociale, à travers un communiqué, «rappelle que depuis le 1er octobre 2019, le président de la République, Macky Sall a rendu gratuite la chimiothérapie pour les cancers du sein et du col de l’utérus sous toutes ses formes, en vue de faciliter la prise en charge des patients, conformément aux orientations d’équité dans la mise en œuvre de la politique de santé du pays».

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Mars 2022

Ainsi, ajoute la note, « les médicaments anticancéreux sont disponibles et accessibles gratuitement, dans toutes les structures dispensant la chimiothérapie ». Il s’agit de l’hôpital Aristide Le Dantec, l’hôpital Principal, l’hôpital Fann, le Centre national de transfusion sanguine, l’hôpital Général Idrissa Pouye, l’hôpital Dalal Jamm, l’hôpital régional de Thiès et l’hôpital régional de Fatick.



Cette intervention, renseigne le document, entre dans le cadre du renforcement de l’offre de soins du cancer au Sénégal. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale en appelle au sens de la responsabilité de tous les acteurs, pour le respect scrupuleux de cette directive présidentielle.





Ousmane Wade