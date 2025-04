Soirée Ligue des Champions : Arsenal et l'Inter s'imposent dans des quarts de finale haletants Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Avril 2025 à 01:04 | | 0 commentaire(s)|

Une soirée de Ligue des Champions riche en suspense a vu Arsenal dominer le Real Madrid (3-0) et l'Inter Milan s'imposer in extremis face au Bayern Munich (2-1) en quarts de finale, offrant des scénarios spectaculaires. Dans un Emirates Stadium en feu, Declan Rice a été l’homme du match en inscrivant un doublé sur coup franc à la 58e puis à la 70e minute, plongeant le Real dans l’embarras. Les Merengues, dépassés, n’ont pu réagir, et Mikel Merino a scellé la victoire des Gunners (3-0) à la 75e minute, confirmant la grande forme d’Arsenal en cette phase finale. De son côté, l’Inter Milan a livré un combat acharné à l'Allianz Arena. Lautaro Martinez a ouvert le score d’une frappe précise à la 38e minute, mais le Bayern poussé par son public, a égalisé à cinq minutes de la fin grâce à Thomas Müller (85e). C’était toutefois sans compter sur Davide Frattesi, qui a offert la victoire aux Nerazzurri à la 88e minute, concluant un match à rebondissements. Ces résultats placent donc Arsenal et l’Inter en excellentes positions avant les matches retour, tandis que le Real et le Bayern devront réagir pour espérer se qualifier.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Soiree-Ligue-des-Champio...

