Soirée pour soutenir les homosexuels à Vogue : le propriétaire de la boîte dément et met en garde les initiateurs d’un tel projet Le bruit a couru qu’une soirée pour soutenir les homosexuels se tiendrait ce dimanche soir à la boîte de nuit Vogue, aux Almadies. Une manière de soutenir Wally Seck, qui devrait animer cette soirée. Le propriétaire de la boîte a mis en garde toute personne qui serait animée par une telle volonté.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Juillet 2019 à 09:35 | | 0 commentaire(s)|

« Cette soirée n’aura pas lieu dans cette boîte. Aucune personne portant des teeshirts en soutien aux homosexuels n’entrera dans cette boîte. Nous ne tolérerons aucune provocation. Et s’il le faut, nous annulerons cette soirée. Nous ne pouvons pas cautionner des choses auxquelles nous ne croyons pas », a martelé Cyril Bathily sur la RFM.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos