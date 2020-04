Solidarité contre le Covid-19: L’Armée française apporte aussi sa touche L’Armée française dans cet élan de solidarité contre les impacts du COVID-19, a aussi apporté sa touche à travers un large don de denrées de première nécessité.

En partenariat avec le Centre Ciel qui oeuvre dans l’humanitaire, une cérémonie de livraison s’est déroulée dans les locaux Mbagnick Mboup de Khombole. Et selon le capitaine Idrissa, membre des Eléments français qui dirigeait l’opération humanitaire, ce geste qui vient après les zones comme Dakar, Ouakam, cible en réalité presque toutes les localités du pays, partout où besoin se fera sentir.



Cet acte qui vise à lutter contre le Coronavirus, se déroule de concert avec de nombreuses strcutures qui ont tenu à les accompagner. Car au-delà de la structure récipiendaire, Ciel, l’Armée française qui n’en est pas à sa première opération humanitaire, travaille aussi avec d’autres oragnisations dans d’autres localités.



Abdou Diome, le Directeur du centre Ciel a tenu à remercier ceux qui y ont participé, tout en soulignant leur longue relation avec l’Armée française.

Pour la transparence, la cérémonie s’est déroulée devant d’autres responsables d’organisations et associations, et même des chefs de quartiers.



