Solutions contre le COVID : C’est quoi encore ce Covid-organics commandé par Macky Sall au Madagascar ? Après le Choloroquine et les lueurs de la thérapie du Docteur Raoul, le Covid-organics, un pur produit africain soulève espoir, mais aussi des commentaires. Confirmé par un tweet du président Malgache Rajoelina, le Président Macky Sall vient d’en lancer une commande. Votre site Leral.net s’est interessé à la question...

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Avril 2020 à 16:34 | | 0 commentaire(s)|

Dans un Twitter largement relayé, Président Macky Sall dit : « Je salue les efforts de Madagascar dans la recherche de solutions thérapeutiques que le Sénégal suit avec intérêt ». Mais en réponse son homologue, Andry Rajoelina, a tweeté que “le Sénégal félicite Madagascar pour le remède traditionnel amélioré Covid-organics et lance une première commande”.

Le pourquoi de cet interêt est que Madagascar, comme quasiment tous les pays du monde entier, est frappé par la maladie du Coronavirus, mais n’a à ce jour, enregistré aucun mort de Covid-19, du moins selon les informations publiées.

Et cette découverte malgache attire parce que d’abord son chef de l'État partageant l’info, n'avait pas parlé de recherche, mais de Remède !

Le Covid-Organics est présenté ensuite comme une tisane biologique, réalisée à partir de plantes malgaches. Et mieux un spécialiste congolais, le docteur Jérôme Munyangi, diplômé en Médecine à l’Université de Kinshasa, qui a obtenu un Master à l’Université Paris Diderot et un autre à l’Université d’Otawa, a décliné les vertus de ce produit qui tire son origine dans les rémèdes chinois qui existent depuis près de 2000 ans.

L’homme qui 2011, a été recruté par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme chercheur sur les maladies tropicales négligées, travaille depuis maintenant 6 ans sur un traitement alternatif contre le paludisme à base d’une plante en RDC, 3ème pays d’Afrique le plus touché par cette maladie, après le Nigeria et le Mozambique.

Et d’après les infos recueillis par www.leral.net sur un site spécialiasé, ses recherches démontrent l’efficacité du traitement à base d’Artemisia, plante avec laquelle les Chinois se soignent depuis plus de 2000 ans.

Le Covid-Organics a-t-il les vertus qu’ont lui attribue ?

Le président malgache, Andry Rajoelina en est convaincu. Le Covid-Organics élaboré par l'Institut malgache des recherches appliquées et qui contient de l'artemisia ou Artemisia annua. Une plante aux airs de fougère issue de la pharmacopée traditionnelle chinoise cultivée sur la Grande Île pour lutter contre le paludisme.

Même si elle lui reconnait des vertus, ainsi que certains médicaments et remèdes traditionnels, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) tempère les ardeurs et soulignent « peuvent atténuer les symptômes » du coronavirus, mais a rappelé qu'il « n'existe aucune preuve que ces substances peuvent prévenir ou guérir la maladie ».

En cette période de recherche effrenée de solutions, accorder une chance à un produit qui a apporté des résultats positifs est plus que permis.

Car cette découverte semble avoir eu une incidence notable sur la décision du chef de l'État malgache de déconfiner les trois principales villes du pays dès le lundi 20 avril, selon des confrères français.

Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos