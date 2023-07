Sommet Russie-Afrique : Macky Sall retourne à Saint-Pétersbourg, ce mardi Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juillet 2023 à 19:46 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall se rend en Russie, ce mardi. Après sa dernière visite motivée par la guerre russo-ukrainienne, cette fois-ci, il va participer au sommet Russie-Afrique qui se tiendra du 27 au 29 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. Le chef de l’Etat, Macky Sall, a quitté Dakar mardi en vue de prendre part, jeudi et vendredi, […] Le Président Macky Sall se rend en Russie, ce mardi. Après sa dernière visite motivée par la guerre russo-ukrainienne, cette fois-ci, il va participer au sommet Russie-Afrique qui se tiendra du 27 au 29 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. Le chef de l’Etat, Macky Sall, a quitté Dakar mardi en vue de prendre part, jeudi et vendredi, au deuxième Sommet Russie-Afrique « pour la paix, la sécurité et le développement » à Saint-Pétersbourg, a informé la Présidence sénégalaise, à travers une note rendue publique. Les autorités russes dissent avoir reçu la confirmation de la participation de 49 délégations africaines. Selon Alexandre Poliakov, du département des pays africains auprès du ministère russe des Affaires étrangères, environ la moitié des pays africains seront représentés au plus haut niveau, par les chefs d’État et du gouvernement. « Pour la paix, la sécurité et le développement » est le slogan du deuxième sommet Russie-Afrique, lors duquel seront abordés le nucléaire civil, les technologies spatiales, les nouvelles routes logistiques, la souveraineté alimentaire. Le premier sommet Russie-Afrique avait eu lieu les 23 et 24 octobre 2019 à Sotchi, sur les bords de la mer Noire, en présence de 43 chefs d’Etat et de gouvernement africains. Avant de participer à ce sommet, le président Macky Sall ‘’effectuera une visite officielle en République russe du Tatarstan’’ mardi et mercredi, informe la présidence sénégalaise. Le Tatarstan est une République de la fédération de Russie, située sur le bassin de la Volga. Le chef de l’Etat avait reçu en audience son homologue du Tatarstan, Rustam Minnikhanov, en mars 2022. ‘’Cette visite, programmée de longue date, s’inscrit dans cette transition du Tatarstan de se rapprocher du monde musulman par le commerce, l’investissement et le dialogue des cultures et des civilisations’’, rappelle la présidence sénégalaise. Le retour à Dakar du président Macky Sall est prévu samedi.



Source : https://lesoleil.sn/sommet-russie-afrique-macky-sa...

