Sommet africain sur le climat : Shelter Afrique milite pour des logements abordables et résistants au climat

S'exprimant lors de la session intitulée «Integrated Liveable African Cities » au Sommet africain sur le climat - organisé par le gouvernement du Kenya en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, le directeur général de Shelter Afrique, Thierno Habib Hann, a déclaré qu'il était impératif d'améliorer les mécanismes d'adaptation au climat dans les logements abordables résistants au climat afin de minimiser l'impact du changement climatique.



«Il est largement reconnu que le changement climatique affectera la trajectoire de développement socio-économique de l'Afrique. Par conséquent, les gouvernements devraient envisager de mettre en place des politiques appropriées en matière de changement climatique sur l'utilisation des terres et le zonage et fournir des incitations sur les développements qui sont abordables et durables et qui offrent une meilleure mobilité », a déclaré M. Hann dans un document de presse.



Il a en outre exhorté les gouvernements à offrir des incitations fiscales et des subventions aux promoteurs qui construisent des unités de logement abordable ; à réserver des terrains publics pour des projets de logement abordable afin de les rendre plus accessibles aux promoteurs qui se concentrent sur le logement abordable ; à faciliter les Ppp entre les secteurs public et privé ; et à élaborer des législations, des outils et des politiques visant à améliorer le logement abordable résistant au climat et le développement urbain sur le continent.



Il a appelé les parties prenantes du secteur du logement et de l'environnement bâti à tirer parti des politiques de lutte contre le changement climatique dans leurs juridictions pour introduire des innovations technologiques susceptibles d'atténuer l'impact du changement climatique dans l'industrie du bâtiment.



«Par exemple, le Kenya considère le changement climatique comme un thème transversal qui est intégré dans les plans à moyen terme des plans de développement intégré des comtés (Cidp), qui à leur tour informent le plan de développement du pays - Vision 2030. Dans le cadre de ces plans, le gouvernement a demandé que tous les projets de logements abordables soient alignés sur les exigences de la certification verte mondiale.



Récemment, le Nigeria a promulgué la loi sur le changement climatique de 2021, qui est la première législation autonome sur le changement climatique en Afrique de l'Ouest. Avec de tels développements, il est pertinent pour les parties prenantes de redoubler d'efforts pour rendre les logements sûrs et résistants aux impacts liés au changement climatique. Cela permettra de protéger les vies et les moyens de subsistance contre les catastrophes et de construire des communautés durables », a déclaré M. Hann.



Shelter-Afrique est une institution panafricaine de financement et de développement du logement créée par les gouvernements africains pour répondre à la nécessité d'un système de fourniture de logements durables et de projets d'infrastructure connexes en Afrique.



Adou Faye





Source : Shelter Afrique, le financier panafricain du développement du logement basé à Nairobi, a exhorté les gouvernements africains à adopter des logements résistants au climat et à créer des incitations pour la production de logements abordables bien situés qui minimisent les coûts de construction, améliorent la durabilité et offrent une meilleure mobilité.Source : https://www.lejecos.com/Sommet-africain-sur-le-cli...

