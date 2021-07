Sommet international sur l’innovation et l’engagement sociétal des entreprises: Les éclairages de Zahra Iyane Thiam Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juillet 2021 à 20:02 | | 0 commentaire(s)| Le ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam a participé au Sommet international sur l’innovation et l’engagement sociétal des entreprises. Lequel sommet a été une occasion pour les acteurs, de discuter des objectifs de développement durable, de l’économie sociale et solidaire et de la responsabilité sociétale de l'entreprise.



Accueil Envoyer à un ami Partager