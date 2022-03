Sommet sur la cybersécurité : plus de 700 participants dont 17 dirigeants africains attendus à Lomé Rédigé par leral.net le Mardi 22 Mars 2022 à 19:17 | | 0 commentaire(s)| 17 Chefs d’Etat et de gouvernement africains ont confirmé leur participation au sommet de Lomé sur la cybersécurité, qui s’ouvre mercredi 23 mars 2022, ont annoncé ce mardi 22 mars 2022, les organisateurs de l'événement. Ceux-ci informent également que plus de 700 participants, notamment des dirigeants du secteur privé et des leaders de la société civile, se sont inscrits pour prendre part à cet événement.







Au sommet de Lomé prévu sur 2 jours, les participants vont échanger sur la cybersécurité à l’occasion des panels présidentiels, ministériels et d’experts. Il est prévu également au cours de cette rencontre qui sera présidée par le leader togolais, Faure Gnassingbé, des conversations et des keynotes.



Une série de démonstrations de cyberattaque devrait avoir lieu, afin de sensibiliser aux enjeux de la cybersécurité et initier aux bonnes pratiques numériques.



Notons que les échanges seront sanctionnés par une déclaration qui sera adoptée.

