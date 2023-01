Son « Kawteef » atterrit au tribunal : Il a violé pendant 4 ans sa nièce mineure avant de l’engrosser

Mis au courant, Ousseynou a reconnu, dans un premier temps, la paternité, avant de se raviser, en invitant la fille à venir lui dire en face qu’il est l’auteur de sa grossesse.

Propos que la mère de celle-ci a assimilé à un affront. C’est ainsi qu’une plainte a été déposée contre Ousseynou Cissokho qui a été arrêté avant d’être soumis à un interrogatoire.



Face aux enquêteurs, il avoue entretenir une relation amoureuse avec sa nièce. Il renseigne également qu’il a eu des doutes, car il est resté cinq à six mois sans avoir des relations sexuelles avec la fille.

Malgré ses dénégations, il est déféré au parquet, avant d’être placé sous mandat de dépôt.



Jugé, hier, devant la barre de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar, Ousseynou Cissokho a avoué avoir entretenu à plusieurs reprises des rapports sexuels avec la partie civile.



Il a renseigné que celle-ci le retrouvait dans chambre. Pour diluer sa responsabilité, il a affirmé que sa relation amoureuse avec sa nièce n’était plus un secret dans la concession.



Le représentant du ministère public a requis à charge et à décharge. En effet, après avoir demandé l’acquittement du comparant des faits de viol et de pédophilie, il a requis deux ans d’emprisonnement ferme contre Ousseynou Cissokho pour le détournement de mineure.



L’affaire mise en délibéré, la décision sera rendue le 1er février.

senenews