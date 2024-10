Son adversaire accusé d’être derrière le saccage de l’UCAD : L’ancien conseiller de Macky Sall entendu ,demain lundi En début de semaine, les limiers du commissariat d’arrondissement de Yeumbeul ont été saisis par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye pour une enquête exhaustive. Cela fait suite à une plainte déposée auprès dudit Procureur par l’étudiant et acteur politique Abdoulaye Touré contre Alpha Oumar Sow, responsable politique à l’APR, dans la commune de Yeumbeul Nord, nous apprend le journal EnQuête.

Selon le plaignant, le 28 septembre dernier, il a fait une publication sur Facebook pour informer, en substance, ses soutiens de sa volonté de briguer le suffrage des Sénégalais dans le cadre des prochaines élections législatives.



À sa publication, l’ancien conseiller à la Présidence sous le régime de Macky Sall a fait un commentaire qui n’a pas plu.



“Tu ne peux pas être candidat, tu fais partie des nervis qui ont brûlé notre maison du savoir, tu as un dossier devant la justice, nous voulons savoir le nom de celui qui t'a envoyé de l'argent pour piller notre université. Avant de demander la voix des Sénégalais et Sénégalaises, je t'appelle à nous éclairer sur le cas de saccage de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar lors des émeutes”, a-t-il précisé.



Dans le cadre de cette affaire, renseignent les sources du journal, le plaignant a été auditionné pour confirmer sa plainte.



Par la suite, une convocation a été servie par les limiers à Alpha Oumar Sow pour être entendu demain, lundi dans l’après-midi.





