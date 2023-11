Son cortège gazé à Kolda, 3 de ses militants arrêtés : Anta Babacar Ngom condamne cet acte des FDS

L’information est de iGFM, qui indique que ce dimanche, dans le cadre de la tournée de mobilisation pour la collecte de parrainages, le cortège de la présidente de l’Alternative pour la Relève citoyenne (Arc), a été dispersé à coups de grenades lacrymogènes, à Kolda. Un incident qu'elle a condamné avec véhémence.



Dans son communiqué de presse parvenu à iGFM, elle souligne que l'emploi disproportionné de gaz lacrymogènes contre des citoyens engagés dans un acte démocratique pacifique, est non seulement infondé, mais également contraire aux valeurs de notre République.



Anta Ngom ajoute qu’il s’agit là de pratiques qui n'ont pas leur place dans le processus électoral, qui doit se dérouler dans un environnement sûr et respectueux des droits fondamentaux de chacun.



« Le mouvement Arc souhaite réaffirmer son engagement pour la paix et la sérénité. Nous comprenons et partageons les préoccupations de notre peuple; nous sommes solidaires avec les populations de Kolda, affectées aujourd'hui. Nous rappelons que l'ARC est un mouvement qui rejette toute forme de violence », dit-elle.