Son coup foiré : Un manœuvre du port en prison pour le vol de 13 sacs de riz…avarié Poursuivis pour des faits de vol et complicité dudit chef, Y. Bâ, manœuvre à la Sntt et D. Willane, chauffeur de taxi-clando, ont été jugés par le tribunal d'Instance de Dakar. Ils encourent des peines allant de six mois à un an de prison ferme.

Après deux années de bons et loyaux services à la Sntt, Y. Bâ s'est retrouvé au gnouf. Impliqué dans une affaire de vol de riz avarié, le manœuvre a été traduit devant le tribunal d'Instance de Dakar, vendredi dernier, rapporte Rewmi.



Âgé de 35 ans, le prévenu qui n'est pas conscient de la gravité des faits, a tenté de faire porter le chapeau à l'agent, préposé à la sécurité des lieux. " C'est le vigile qui m'a autorisé à prendre les 13 sacs. D. Wilane

devait les transporter à Colobane en contrepartie de la somme de 7.000 francs Cfa. Il a été appréhendé en cours de route par un gendarme ", a-t-il expliqué, ajoutant que le riz était destiné à l'alimentation de ses

moutons. " Il est pourri. Je ne suis pas un voleur ", se dédouane- t-il.



Visé pour complicité, D. Wilane, chauffeur de taxi-clando, allègue qu'il ignorait l'origine frauduleuse du butin. " Mon coprévenu m'avait dit que les sacs contenaient de l'aliment de bétail. A ma grande surprise, il me contacte pour me dire que je suis poursuivi par un pandore. Arrivé au niveau du rond-point Escoa, ce dernier qui était à bord de sa moto, m'interpelle ", regrette-t-il.



De l'avis de l'avocate de la société, les dénégations de Y. Bâ ne sauraient prospérer. " Il a pris un bien qui ne lui appartenait pas. Le vigile croyait qu'il faisait partie des cadres de la société. Le gendarme a vu D. Wilane au moment où il sortait de la plateforme. Il l’a poursuivi ", dénonce la représentante du Ministère public. Ainsi, elle a requis un an d'emprisonnement ferme contre Y. Bâ.



Concernant son acolyte présumé, elle a demandé la disqualification des faits de complicité en recel, avant de solliciter six mois de prison à son encontre. La défense a plaidé la relaxe pour D. Wilane et une application bienveillante de la loi pour Y. Bâ. " On ne peut pas dire qu'il n'est pas coupable de vol. Il s'est amendé. Il ne va jamais répéter son acte ", a promis la robe noire.



Au terme de sa plaidoirie, le juge a fixé son délibéré au 15 septembre prochain.



