Son ex petite amie refuse de le laisser voir son fils: Assane Ba divulgue les vidéos de leurs ébats sexuels

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Septembre 2022

Le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar a infligé à Assane Ba deux ans, dont trois mois d’emprisonnement ferme.



Le jeune homme, âgé de 23 ans est reconnu coupable des délits de collecte illicite et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs.



Ainsi, il partage les vidéos de leurs ébats avec les sœurs de celle-ci, pour se venger de son ex copine qui refuse de le laisser voir son fils.



