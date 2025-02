Son mandat échoue le 27 février 2025, le général fixe la présidentielle le 30 novembre Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Février 2025 à 20:43 | | 0 commentaire(s)|

Guinée Atlanticactu/ Bissau/ Maïmuna Djalò Alors que la classe politique et la société civile Bissau Guinéenne mettent la pression sur la Cedeao pour obliger le « général » du Gaabu Umaru EMBALÓ à respecter le calendrier républicain, ce dernier après avoir dissout illégalement l’Assemblée Nationale Populaire à deux reprises en moins de 24 mois, s’obstine à reporter la présidentielle prévue le 27 février 2024. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, a été interpellé par des journalistes sur la date de la prochaine élection présidentielle en marge de la visite du Premier ministre sénégalais Ousmane SONKO. S’exprimant ce dimanche 23 février, après une rencontre avec le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, il a assuré que les formalités nécessaires seraient accomplies et a annoncé que le scrutin se tiendrait le 30 novembre de cette année. Rappelons que le président Embaló fait face à une crise sociale et politique dans son pays, où l’opposition l’accuse de chercher à prolonger son maintien au pouvoir et de retarder l’organisation des élections



