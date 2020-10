Son téléthon en vue ce samedi 17 Octobre: le CNRA rappelle à la SENTV les règles de la communication audiovisuelle « Un téléthon ne peut aucunement être une émission politique ». C’est à travers ces mots et un rappel des règles de la communication audiovisuelle, que le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a tenu à attirer l’attention de la SENTV sur les dangers d’un téléthon...politique.

Dans une correspondance adressée à son Directeur général, le CNRA est revenu pour la réglementation de ce secteur, pour le téléthon que la SENTV compte organiser samedi prochain.



Revisitant le cahier des charges, l’organe rappelle que le titulaire d’une autorisation de diffusion doit veiller à ce que les émissions d’informations politique et générale, garantissent l’indépendance de l’information ,notamment à l’égard des interets économiques des actionnaires.



Les journalistes, présentateurs et animateurs doivent veiller à une présentation honnête, objective, impartiale sur les questions et sujets traités, sans porter atteinte à la dignité de la personne humaine.



De même, les images et témoignages diffusés ne doivent humilier personne, rappelle le CNRA. Prudence est alors recommandée pour les victimes et personnes en situation de détresse, a-t-il recommandé à la SENTV.



