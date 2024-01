Sonatel en tête: Analyses du rapport de Léonie Dièye Ndiaye sur le marché des communications électroniques en 2023 Le secteur des communications électroniques au Sénégal continue de faire l'objet d'une attention particulière, grâce à l'Observatoire du marché des télécommunications de l'Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP). Le présent document se penche sur les résultats de l'analyse des marchés des communications électroniques du troisième trimestre 2023, présentée par Léonie Dièye Ndiaye, Chef du service étude et analyse du marché de l'ARTP.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Janvier 2024 à 17:40 | | 0 commentaire(s)|

Léonie Dièye Ndiaye, Chef du service étude et analyse du marché de l'ARTP, s’est prononcée en marge de l’ouverture du 7e Forum d'échanges et de partage de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), ce mardi 16 janvier 2024, à Saly Portudal, rassemblant 40 journalistes de divers médias sénégalais. L'objectif principal de cet atelier est de pérenniser les réalisations et les missions de l'ARTP, dans le contexte de l'économie numérique.



Parc et parts de marché des télécommunications Fixes



Selon le rapport d'analyse, le marché de la téléphonie fixe au Sénégal est largement dominé par la Société Nationale des Télécommunications (SONATEL). Avec un parc de 376,466 lignes de téléphonie fixe, SONATEL détient une part de marché impressionnante de 98,36 %, enregistrant une augmentation de 0,25 point par rapport au trimestre précédent. En revanche, EXPRESSO SENEGAL, avec 5,793 lignes de téléphonie fixe, voit sa part de marché diminuer à 1,41 %, une baisse de 0,22 point.



La répartition du parc des lignes montre que 88,01 % sont des lignes résidentielles, avec SONATEL continuant de dominer le marché. SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED, bien que représentant une part modeste de 0,23 %, a montré une présence croissante depuis son entrée sur le marché en 2018.



Évolution du parc ADSL/Fibre et des connexions Internet



Au troisième trimestre 2023, le parc ADSL/fibre s'élève à 334,642 lignes, avec une segmentation claire entre les abonnements professionnels (10,26 %) et les abonnements résidentiels (89,74 %). Les clés et box Internet ont connu une augmentation significative, atteignant 334,875 lignes à la fin de ce trimestre, soit une augmentation de 4,95 % par rapport au trimestre précédent. Les "box Internet" représentent la majorité du parc des clés Internet, avec 73,74 %.



En ce qui concerne le marché de l'Internet mobile, le nombre d'utilisateurs hors clés s'élève à 18,595,500 au 30 septembre 2023. Le parc haut débit mobile représente 87,05 % de ce total, soit 16,187,616 utilisateurs.



Adaptation aux évolutions du secteur



Face aux mutations du secteur, Léonie Dièye Ndiaye souligne la nécessité de réviser les formulaires de collecte d'informations. La Décision n°2023-020 du 06 décembre 2023 a joué un rôle clé dans cette adaptation, en introduisant de nouveaux indicateurs et en révisant les délais de transmission des formulaires de collecte, pour l'observatoire du marché des communications électroniques.













Birame Khary Ndaw

Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook