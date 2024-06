Sonatel lance ses offres 5G mobile

«La 5G d’Orange offrira des vitesses de téléchargement et streaming instantanées, ainsi qu’une réactivité accrue pour les applications en temps réel, telles que les jeux en ligne, la réalité virtuelle, la télémédecine, l’e-éducation et bien d’autres », informe l’opérateur de télécom.



Sonatel s’engage pour un Sénégal numérique accessible à tous avec un aménagement numérique du territoire très ambitieux pour stimuler la croissance économique et le développement social du Sénégal.



«Nous proposons une Gamme de Pass Internet extrêmement abondants et nous enrichissons certains Illimix avec plus de volume data pour accompagner les usages 5G. Aussi proposerons-nous des Pass mensuels à partir de 6500F CFA et pouvant offrir jusqu’à 32 Giga octets. Conscients que l’équipement de nos clients en terminaux compatibles 5G reste un défi majeur, nous mettons sur le marché un téléphone compatible 5G de 6,5 pouces, en l’occurrence le Samsung A15, vendu à 75.000 F CFA après subvention », explique Sonatel.



L’opérateur précise avoir déjà déployé 176 sites (antennes relais) 5G répartis entre Dakar, Thiès, Saint Louis, Diourbel, Kaolack et Louga. Et, d’ici la fin de cette année 2024, toute la région de Dakar sera couverte en 5G. Ainsi, Orange est le premier Opérateur 5G au Sénégal et à date le seul à proposer des services 5G.



Depuis 2016, Sonatel dit s’être illustrée par la mise à disposition de technologies de pointe telles que la 4G et la Fibre, tout en assurant des tarifs très abordables. «Entre 2018 et 2023, les tarifs de l’internet mobile d’Orange ont baissé en moyenne de 70% tandis que ceux de l’internet fixe ont été réduits de 86% ceci, dans un contexte macro-économique marqué par une forte inflation des prix des produits et services primaires. Le lancement de la 5G mobile donne aujourd’hui l’opportunité à Sonatel de respecter cette tradition », note Sonatel.

Selon l’opérateur, le réseau 4G actuel, qui couvre désormais 98% de la population et est présent sur 100% de nos sites, verra donc ses tarifs révisés à la baisse pour offrir un accès encore plus abordable à tous.



«Nous opérons une baisse sensible des prix du giga octet de la grande majorité de nos offres de connexion Internet mobile.



Les offres journalières et hebdomadaires, utilisées par la majorité de nos clients, bénéficieront de réductions moyennes respectivement de 25% et 40%, tandis que les offres mensuelles verront une baisse de 10%. Ces baisses se font à travers une augmentation sensible des volumes dans les Pass à iso prix », fait savoir Sonatel. Ce qui réduit le besoin de rachats des Pass au courant du mois, permettant ainsi aux utilisateurs d’optimiser leur budget. Selon Sonatel, ces mesures touchent directement près de 4 millions d'utilisateurs de l'Internet mobile et visent à soutenir prioritairement les clients à faibles revenus, les jeunes et les populations rurales.

Adou FAYE