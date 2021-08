Sonko, Khalifa, Karim: Les alliances du diable (Par Mamadou Lamine Massaly) Debout comme un seul homme, l’opposition s’est battue contre Macky Sall, dans sa volonté de briser l’élan politique de Karim Wade.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Août 2021 à 20:11 | | 3 commentaire(s)|

Solide comme un bloc de pierres, l’opposition s’est encore érigée en bouclier pour défendre Khalifa Sall, dans le dossier de la caisse d’avance de la mairie de Dakar.



Soudée comme les charpentes métalliques d’un édifice, l’opposition s’est encore et encore mobilisée pour dire non au régime en place, qui voulait conduire Ousmane Sonko accusé de viol à la potence.



Aujourd’hui, cette opposition combattante est trahie par ces trois hommes politiques, qui ne sont motivés que par leurs propres intérêts et leur survie politiques



En créant une alliance de politique politicienne, ils vont largement contribuer à fragiliser la véritable opposition, qui se bat pour des principes républicains.



L’opposition sera debout pour se dresser contre cette alliance calculée Sonko-Khalifa-Karim.



D’ailleurs, l’épée de Damocles plane sur leurs têtes, surtout qu’ils ont des démêlés avec la justice. Aussi ont-ils créé une alliance pour engager des négociations de minuit avec Macky Sall, pour leur survie politique ?



Quoi qu’il advienne, l’opposition sera toujours là pour jouer son rôle d’alerte et de veille.











Mamadou Lamine Massaly

membre du Front de résistance nationale



