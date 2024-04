Ousmane Sonko et Diomaye Faye présents, les dessous de la dernière réunion de Pastef, à l’hôtel Azalaï

Une atmosphère particulière a régné samedi dernier, à l’hôtel Azalaï lors de la réunion du parti Pastef. Cette rencontre d’envergure a rassemblé les membres clés du parti, dont le Bureau politique, les députés, les élus locaux, les coordonnateurs départementaux, des membres du Mouvement national des cadres patriotes (MNCP), ainsi que la haute autorité de régulation de la formation politique.



Sous la houlette de Bassirou Diomaye Faye et d’Ousmane Sonko, cette assemblée marque un tournant majeur pour le parti, étant la première depuis la victoire historique à l’élection présidentielle du 24 mars dernier. Parmi les points à l’ordre du jour, le financement des activités et des projets du parti, a été au cœur des discussions. La construction d’un siège, les nominations aux postes de direction, ainsi que la restructuration interne du Pastef, ont figuré parmi les sujets primordiaux abordés, révèle "Senenews".



Une proposition marquante émanant du Premier ministre Ousmane Sonko, a captivé l’attention des participants : celle de nommer le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, au poste de Président d’honneur du parti. Cette nomination, conformément aux règles internes du parti, survient après la démission de Diomaye Faye de son poste de Secrétaire général du Pastef, suite à son investiture en tant que cinquième président de la République du Sénégal, le 2 avril dernier.



Concernant les nominations aux postes de responsabilité, Ousmane Sonko a souligné la nécessité de faire des choix rigoureux, sans complaisance, malgré l’impatience palpable parmi les camarades. Il a également mis l’accent sur l’importance cruciale de la formation des militants, notamment en matière de communication, afin de maintenir le lien essentiel avec le peuple et les militants.



Bassirou Diomaye Faye a renchéri sur cette dynamique, en soulignant que les futurs nommés devront non seulement être compétents dans leurs domaines respectifs, mais également, contribuer activement à l’effort de guerre dans la mobilisation des ressources financières. Ces ressources serviront à soutenir la construction du siège du parti ainsi qu’à financer ses diverses activités.



Par ailleurs, la perspective d’organiser un Congrès a été évoquée pour amorcer le processus de restructuration du Parti Pastef. Toutefois, Ousmane Sonko a insisté sur l’importance de mener ce processus sans la présence des transfuges, tant à la veille qu’après la victoire électorale du 24 mars 2024.



Cette réunion témoigne de la détermination du Parti Pastef à consolider sa position et à s’adapter aux défis politiques actuels. Elle marque le début d’une nouvelle ère de restructuration et d’engagement pour le mouvement, avec pour objectif principal, de servir au mieux les intérêts du peuple sénégalais, souligne la même source.



