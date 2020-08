Sonko révéle: “Me Wade a été le premier à me mettre en garde contre la jalousie et la haine” Rédigé par leral.net le Samedi 1 Août 2020 à 18:00 | | 0 commentaire(s)|

Ousmane Sonko a adressé un message à la veille de la célébration de l’Eid El Kebir. Dans son message, le leader de Pastef revient sur l’actualité politique du pays et évoque sa rencontre avec l’ancien président Abdoulaye Wade. "Soyez conscients que nos pas de geants ne font pas que des heureux. Ils suscitent la jalousie, qui mène à la haine. La jalousie s’est dressée devant tous ceux qui se sont mis résolument debout pour promouvoir le bien, en combattant un système. Tous les hommes politiques véridiques en ont fait les frais. Serigne Touba Khadimou Rassoul a très bien expliqué ce vil et dangereux sentiment, qui détruit d’abord celui qui l’eprouve, dans Houtbou zawal. Le Prophete Insa en a fait les frais. Mais il est resté résolument sur la voie de la droiture jusqu’à son ascension, car son entreprise, le bien être de l’humain, en vaut la peine. Nul ne saurait se réclamer de la religion et chercher à séparer et semer la discorde entre les gens. Quand on se réclame de la religion on doit avoir un coeur pur pour souhaiter à l’autre tout ce qui lui arrive de bien. Beaucoup de personnes ignorent mes relations avec le President Abdoulaye Wade, mais sachez que je l’apprécie surtout pour sa générosité de cœur envers tous, même ses adversaires. Bien que nos intérêts politiques soient divergents, il a été le premier à me mettre en garde contre la jalousie et la haine." Ousmane Sonko”





Source : Source : https://www.exclusif.net/Sonko-revele-Me-Wade-a-et...

