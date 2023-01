Sorano: Art scénique et diversité de la danse culturelle accrochent les férus de culture Rédigé par leral.net le Samedi 28 Janvier 2023 à 23:53 | | 0 commentaire(s)| Les férus de l’art et de la culture ont été gratifié d’une présentation scénique d’un pan de l’histoire de la résistance de Maba Diakhou Ba, face aux colonisateurs, venus imposer sa suprêmatie. Le résistant, refusant l’envahissement de son territoire s’était montré très stratège, en déjouant les plans de guerre des francais. A l’occasion de la 11e édition, le Théatre national Daniel Sorano a vibré avec des prestations d’artistes danseurs avec des danses anthologiques, révélant sur la diversité culturelles du pays. Ces prestations étaient pathétiques, ludiques et séduisantes. Les danseurs ont accroché le public qui s’est montré satisfait.



