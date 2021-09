Sortie d’un autre responsable du PS sur la « rupture avancée du Ps avec Bby à Hann Bel Air » : Ibrahima Guèye corrige Ousmane Faye Dans une interview avec Le Quotidien hier, Ousmane Faye, qui s’est présenté comme le Secrétaire général de la coordination socialiste de Hann Bel Air, a informé de la rupture de son parti avec Benno bokk yaakaar en perspective des Locales du 23 janvier 2022.

Dans une note reçue hier, son camarade Ibrahima Guèye a tenu à démentir le titre revêtu par Ousmane Faye, candidat déclaré à la mairie de Han Bel Air. «(…) En ma qualité de responsable du Parti socialiste dans la commune de Hann Bel Air, je confirme que cette affirmation n’est pas exacte», a déclaré M. Guèye dans son droit de réponse.



Pour lui, cette sortie n’engage que son auteur. «Pour rappel, je porte à votre connaissance que notre Parti socialiste a réaffirmé son appartenance à la coalition Benno bokk yaakaar (Bby) et a décidé d’aller ensemble pour les élections locales du 23 janvier 2022 tout en protégeant ses intérêts», a-t-il précisé.



Le responsable socialiste fait savoir que la coordination Ps de Hann Bel Air maintient avec «beaucoup de conviction et de détermination, sa candidature à la candidature de la coalition Bby pour la mairie de notre localité». Ibrahima Guèye souligne que lui et ses camarades, «dans le respect des règles de discipline», sont à l’écoute de la direction du Ps quant à «l’orientation sur ce point de la candidature non encore élucidée».



Il conclut : «Toute candidature avec quelque prétention ou dé¬marche de positionnement pour ce poste, se trouve donc infondée au regard de la règlementation du Ps et de ses instances.»

