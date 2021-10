Sortie de Bokk Gis Gis de Wallu Sénégal: D’où seraient parties les véritables raisons du précoce divorce ? Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Octobre 2021 à 01:02 | | 0 commentaire(s)|

Cela peut être assimilé à une véritable surprise tant le Pds et Bokk Gis Gis semblaient filer le parfait amour. Hélas, les contingences politiciennes du moment ont pris le dessus sur les supposées accointances. Ainsi, Pape Diop claque la porte de Wallu Sénégal et dépose parallèlement sa propre caution. Mais quelles seraient les véritables raisons du divorce? Dans une vidéo postée sur Facebook, nous voyons des membres de la coalition Wallu Sénégal, tenir une réunion à la permanence du Pds. Il était question ce jour, de monter un comité électoral départemental de Wallu. Selon Moussa Diakhaté, porte-parole de la gouvernance démocratique Bokk Gis Gis, « la réunion se déroulait normalement jusqu’à ce qu’un membre du Pds, en l’occurrence Saliou Dieng, vienne perturber la séance en disant qu’il détient un message du secrétaire général national du Pds, Abdoulaye Wade. Il dit que celui-ci a avancé que le Pds aura un candidat à Dakar et que le candidat du Pds sera celui de Wallu Sénégal... » D’ailleurs, Moussa Diakhaté nous informe que le Pds était représenté à cette réunion par Joseph Sarr, le coordonnateur départemental du parti démocratique sénégalais, de Assane Bâ et de Ndiouga Sakho. Ainsi, pour revenir aux véritables raisons de la scission, « c’est que le Pds a pris 450 communes sur 550. Ce que Macky Sall même n’a pas dans la coalition BBY », regrette Moussa Diakhaté qui dénonce par là un manque d’élégance politique de leur alliés. D’autre part, le Pds voulait se donner une bonne part du gâteau, selon notre interlocuteur, Moussa Diakhaté : « Le Pds voulait également se donner le département et la commune de Mbacké où nous étions 2es aux dernières élections. Même chose pour la ville de Dakar où nous avions proposé Pape Diop comme tête de liste », rappelle le démocrate. Pour la convergence démocratique Bokk Gis Gis, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase est cette décision unilatérale d’aller déposer la caution à l’insu de Bokk Gis Gis. « Ils sont allés déposer la caution de Wallu en nous excluant de toute la procédure. Abdoulaye Wade a toujours privilégié le dialogue. C’est simplement regrettable ce qui se passe actuellement », déplore Moussa Diakhaté qui rappelle par ailleurs, que Pape Diop était le coordonnateur de Wallu Sénégal et aussi celui qui gérait la commission des finances. Nos appels pour une réaction de l’autre camp ont été sans succès...

