Sortie de crise au Mali : les recommandations de la Cedeao

Comme prévu, les chefs d’État de la CEDEAO se sont réunis ce lundi 27 juillet par visioconférence pour se pencher sur la situation sociopolitique au Mali.Macky Sall et ses pairs ont au final fait des recommandations pour une sortie de crise. Il s’agit de la mise en place d’un gouvernement d’union nationale, la démission des 31 députés dont l’élection a fait l’objet de vives contestations. Mais aussi la recomposition de la Cour constitutionnelle et la création d’une commission d’enquête concernant les violences durant le mois de juillet. Reste à savoir si imam Mahmoud Dicko et ses camarades du Mouvement du 5 juin, qui exigeant surtout la démission du président Ibrahim Boubacar Keita, se contenteront des solutions proposées lors de ce sommet extraordinaire.

