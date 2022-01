Sortie exclusive du nouveau maire de Yoff: "Tout sera Léér comme Leral", a affirmé Issa Laye Sambe Rédigé par leral.net le Lundi 24 Janvier 2022 à 01:37 | | 0 commentaire(s)| Seydina Issa Laye Sambe, a détrôné Abdoulaye Diouf Sarr de "sa" mairie en raflant quasiment tous les bureaux de vote, excepté celui où était son adversaire. "J'avais dit que ce serait une formalité et cela s'est vérifié", a-t-il, affirmant que tout sera "Léér comme Leral". "Vous m'aviez tendu votre micro là où personne ne m'invitait donc sachez que je serais disponible quant à vos sollicitations". Le nouveau maire de Yoff n'a pas manqué de remercier ses parents, son épouse qui l'ont toujours soutenu

Des résultats provisoires qui se détachent du côté de Yoff, c’est Seydina Issa Laye Sambe qui va succéder à Abdoulaye Diouf Sarr. Une élection qui suscite d’innombrables réactions de la part des Sénégalais (es). Explications.



A Yoff, c’est quasi acté – en attendant les résultats officiels – avec l’élection comme nouveau maire de Seydina Issa Laye Sambe. Ce dernier prendra certainement la place d’Abdoulaye Diouf Sarr et est très populaire auprès de sa population.



Le jeune socialiste, comme il se définit, attire autant de sympathie pour deux choses : son âge et ses convictions. En effet, il va sans doute devenir l’un des plus jeunes maires que le Sénégal ait jamais connu.



La trentaine à peine dépassée, Seydina Issa Laye Sambe a donc naturellement attiré l’attention des jeunes de Yoff. Il représente le nouveau souffle dont rêvait cette jeune génération. Sourire blanc, carrure svelte mais pas frêle, il force l’admiration de par son charisme.



En sus, ses convictions ont également permis de gagner autant de représentativité. En effet, alors que Khalifa Sall traversait le désert, il est resté auprès de son leader. Mieux, avec la coalition Yewwi Askan Wi, il a intégré un discours de rupture. Lequel plaît énormément à la jeunesse.

