Sortie musclée du coach des "Lions" : Le président de la Fédération de basket tempère

Après la sortie musclée du sélectionneur des Lions dénonçant les lenteurs administratives émanant de l'État du Sénégal, le président de la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB), Me Babacar Ndiaye, a tenté de tempérer. Il a profité du bilan de cette 2e fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket masculin pour arrondir les angles. "Nous tirons un bilan satisfaisant tant sur le plan de la participation que de l'organisation. On a réussi une bonne organisation. La FIBA est même d'accord que l'organisation est parfaite. Il n'y a pas eu de couacs, le stade était beau. Dans les domaines du transport et de l'hébergement, il n'y a pas eu de problème. Sur le plan sportif, on a gagné nos trois matches, fixés comme objectif. On n'est pas officiellement qualifié. Mais, on est quasiment qualifiés. Parce que pour être éliminés, il faut qu'on perde nos trois matches, lors de la fenêtre de février. Et que le Gabon nous batte par plus de 40 points. Dans les vestiaires, j'ai dit aux joueurs d'aller bien se préparer pour achever le travail qui a été accompli." "Ngagne est un garçon correct"

"J'ai eu écho de la sortie de l'entraîneur. Mais, il faut que dire lui, c'est un garçon très correct et très courtois. Je sais aussi que le ministère des Sports fait énormément d'efforts pour la tenue de cet événement. Au niveau du ministère, les ressources destinées aux compétitions internationales sont épuisées. Donc, ils ont fait beaucoup de gymnastique pour permettre à la Fédération d'organiser et à l'équipe de participer. Je sais que le ministre a appelé en personne le Directeur de la Haute compétition (Cheikh Tahirou Fall) pour lui demander de prendre en charge cette organisation. La requête que j'ai introduite a été satisfaite à 100%. Pour la participation, c'est des efforts qui ont été faits par l'État. Et ce n'était pas évident. Desagana n'avait pas tous ces éléments pour pouvoir se prononcer. Lui, c'est un technicien. Et le technicien, ce qu’il veut, c’est que l’équipe soit dans de meilleures conditions de performance." "Il a payé son propre billet d'avion..."

"Je sais, en âme et conscience, étant à l’intérieur et en contact avec les responsables du ministère, qu’on a été privilégiés pour pouvoir tenir cette organisation. Je voudrais personnellement remercier Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Maintenant, en 2025, quand les choses vont revenir à la normale, et que les crédits seront disponibles, on verra comment faire une bonne organisation. Ça, c’est possible, il n’y a pas de problème. Mais, cette fois-ci, c’était vraiment transitoire. Je comprends Ngagne. Mais, je veux simplement lui dire que l’État a fait énormément de sacrifices. Je sais que c’est quelqu’un qui est correct. Il ne met pas en avant l’argent. Même au mois d’août, quand on jouait contre la Tunisie, il a payé son propre billet pour venir. On n’a presque pas un contrat écrit. Il ne réclame pas d’argent. C’est une situation exceptionnelle. En 2025, toutes les dispositions seront prises pour une parfaite organisation. Il n’y a pas péril en la demeure, ce n’est pas la peine de polémiquer inutilement."



