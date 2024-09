Sorties frustrantes de Cheikh Oumar Diagne : La colère de Touba va crescendo contre ce proche du nouveau régime Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Septembre 2024 à 17:16 | | 0 commentaire(s)| A Touba, la colère va crescendo contre Cheikh Oumar Diagne, ce proche du nouveau régime qui frustre de nombreuses familles religieuses du Sénégal. Un collectif de 28 petits-fils et descendants de cheikhs, dirigé par Serigne Cheikh Fatma Mbacké, a fait face à la presse pour exprimer leur irritation contre Cheikh Oumar Diagne, directeur des moyens généraux de la Présidence. Ils dénoncent ses propos et attitudes jugés hostiles envers la communauté mouride, qu'ils estiment être le dernier exemple d'une longue série de calomnies et de dénigrements dirigés contre les familles religieuses sénégalaises.

Les plaignants soulignent que ces familles, en particulier la Mouridiya, ont joué un rôle crucial dans la construction de la nation sénégalaise autour de valeurs religieuses et sociétales. Pourtant, Cheikh Oumar Diagne s’est distingué par des attaques virulentes, allant jusqu'à exprimer publiquement son mépris envers les chefs religieux, y compris Serigne Touba.



Ils soulignent qu'il a aussi formulé des accusations graves, comme le blanchiment d'argent lors des événements religieux tels que le Magal et le Gamou, ce qui a choqué les communautés religieuses.



Voici l’intégralité du point de presse Tribune des 28 de Touba sur la polémique suite aux propos de Cheikh Omar Diagne



