Sorties hasardeuses contre la gestion de la Covid-19 / Les femmes de BBY montent au créneau : « L'heure n'est pas à la politique politicienne »

Dans un communiqué rendu public, la coordination des femmes de la coalition majoritaire regrette la sortie hasardeuse de certains politiques sur la gestion de la pandémie Covid-19, incriminant ainsi le gouvernement et son chef, le président Macky Sall. Pour ces femmes de BBY, l'heure n'est pas à la politique politicienne, mais plutôt à la solidarité et l'union ses cœurs pour mettre un terme à la propagation de la pandémie.



"Le Président de la République, père de la nation, soucieux du bien être de son peuple, n'a de cesse depuis le début de la pandémie de tirer sur la sonnette d'alarme pour appeler les Sénégalais à l'action et à la responsabilité. Son Excellence, le chef de l’État a prêché par l'exemple à travers des vidéos et décisions opportunes et pertinentes. C'est un homme meurtri et préoccupé du bien être des Sénégalais qui s'est rendu au chevet des malades de la Covid-19 dans les centres hospitaliers. En vérité, de pareils moments exigent de tous les patriotes, solidarité, union des cœurs et des esprits. L'heure est à la solidarité autour des efforts du gouvernement et du personnel de santé. Le personnel des services de santé et d'urgence, sous la houlette du ministre de la santé, travaille 24h sur 24 et mérite toute notre admiration et toute notre reconnaissance.



L'heure n'est pas à la politique politicienne ou au dénigrement. Le contexte de pandémie n'est pas un moment pour les actes sectaires, les discours partisans et les opportunismes de mauvais aloi ! Personne n'a le droit de surfer sur les inquiétudes légitimes et les malheurs des populations pour des intérêts strictement personnels. L'esprit de solidarité est absolument nécessaire", rapporte le communiqué.



Par ailleurs, les femmes de la coalition au pouvoir rappellent l'impérieuse nécessité de veiller scrupuleusement au respect des mesures barrières. Elles félicitent également le président Macky Sall pour la gratuité de l'accès à l'oxygène pour tous les malades de Covid-19 qui en ont besoin.



"Aux efforts quotidiens de Monsieur le Président de la République, nous devons joindre les nôtres par devoir et responsabilité. Nous devons plus que jamais respecter les gestes barrières. Le rôle des acteurs politiques, de la société civile, des leaders d'opinion, est de sensibiliser les populations afin qu'elles aillent se vacciner. Le Président de la République, peut compter sur les sénégalaises et les sénégalais qui ont confiance en ses choix et décisions.



Nous perdions nos époux et nos parents, aujourd'hui nous perdons nos enfants et l'État vient de débloquer 10 milliards pour acheter 35 centrales d'oxygène pour renforcer le stock d'oxygène dans un contexte où la demande est supérieure à l'offre. Les femmes de Benno saluent la décision très forte de Son Excellence le Président Macky Sall en ce qui concerne la gratuité de l'oxygène dans les cliniques privées, en faveur des malades de la covid19. Les femmes de Benno s'inclinent devant la mémoire des victimes de la Covid-19 et souhaitent un prompt rétablissement aux malades", se félicitent Ndèye Marième Badiane et ses camarades...

