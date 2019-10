Sory Kaba sur le cas Karim Wade : « Nous ne sommes pas dans une dynamique de compromission » Le Directeur général des sénégalais de l’extérieur réfute l’idée que la délégation sénégalaise à la 127 ème conférence de l’ONU, à Genève, a pris l’engagement d’une « réhabilitation » de Karim Wade ou de « réparation d’un préjudice subi ».

« Moustapha Ka a tellement posé de conditionnalités dans son discours, qu’on ne peut pas dire qu’il a y un engagement formel de l’Etat du Sénégal », a notamment déclaré Sory Kaba dans l’émission Grand Jury de ce dimanche.

« Nous ne sommes pas dans une dynamique de compromission qui serait née de la rencontre Wade-Macky, et qui voudrait que Karim Wade soit blanchi et lavé. Ce n’est pas le cas », a jouté Sory Kaba.



