Sotrac, Ama Sénégal et Sias : Les anciens travailleurs réclament 13 milliards de francs Cfa d'indemnités à l'État

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Septembre 2023 à 21:33

Les anciens travailleurs des sociétés Ama Sénégal, de la Société Industrielle d'Aménagement Urbain du Sénégal (Sias) et de la Société de Transport du Cap-Vert (Sotrac), protestent contre les retards administratifs dans le traitement de leurs indemnités. En effet, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce mardi 19 septembre 2023, à Pikine, ils réclament plus de 13 milliards de francs Cfa à l'État du Sénégal. Cette somme correspond à la dernière partie des indemnités de liquidation de ces sociétés. Ces anciens employés cherchent à récupérer plus de 9 milliards de francs Cfa d'indemnités qu'ils réclament depuis plusieurs années. Selon ces anciens travailleurs, le ministère des Finances est responsable du blocage administratif, car le budget a été voté depuis longtemps.



