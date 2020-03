Soudan : Décès du ministre de la Défense Jamal Al-Din Omar

Le ministre soudanais de la Défense, le général Jamal Al-Din Omar a perdu la vie à Juba, des suites d’une crise cardiaque.



Nommé ministre de la Défense après la chute président Omar El Béchir, le général Jamal Al-Din Omar a dirigé le comité de sécurité et de défense du Conseil de transition et a été l’un des acteurs dans les négociations de paix en cours entre le gouvernement soudanais de transition et les factions armées, rapporte africanews.com.