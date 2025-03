Soudan vs Sénégal : Mi-temps sans but à Benghazi Rédigé par leral.net le Samedi 22 Mars 2025 à 20:54 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal et le Soudan sont actuellement opposés à Benghazi pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, et à la mi-temps, le score reste vierge, 0-0.



Dès le coup d’envoi, les Lions de la Teranga ont pris le contrôle du match en mettant une pression constante sur la défense soudanaise. Très offensifs, les Sénégalais ont tenté de faire circuler le ballon rapidement pour se rapprocher de la surface adverse. Toutefois, après une première période dominée par les hommes de Pape Thiaw, le premier quart d’heure a vu le Soudan commencer à réagir, même si les occasions franches se faisaient rares.



À la 19e minute, une occasion chaude pour les Soudanais a failli faire trembler les filets. L’attaquant soudanais, bien placé, a tiré à côté des cages d’Édouard Mendy, un moment clé du match. Les Sénégalais, bien qu’ayant multiplié les tentatives, n’ont pas réussi à faire la différence, et Krepin Diatta s’est montré solide en milieu-défensif, contribuant à l’imperméabilité de la ligne arrière sénégalaise.



La première moitié de jeu a été marquée par des erreurs des deux côtés, mais aucune équipe n’a réussi à en tirer profit. Malgré quelques occasions intéressantes de part et d’autre, le score est resté bloqué à 0-0. Les supporters soudanais, eux, ont continué de soutenir leur équipe avec ferveur, espérant un retournement de situation en seconde période.



Les deux équipes regagnent les vestiaires sur un score de 0-0, et la suite de la rencontre promet d’être tout aussi disputée.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Soudan-vs-Senegal-Mi-tem...

Accueil Envoyer à un ami Partager