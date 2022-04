"Soukeurou Koor" : Habib Niang offre des sacs d'oignons aux femmes et militants de son mouvement Rédigé par leral.net le Mardi 26 Avril 2022 à 14:28 | | 0 commentaire(s)| Comme à l’accoutumée, le responsable politique de l’Alliance pour la République (Apr), Habib Niang, par ailleurs président du mouvement « And Suxxali Sénégal », a présidé la cérémonie de remise de kits alimentaires dénommés « Soukeurou koor », en cette période de Ramadan et surtout, à l’approche de la fête de Korité, aux femmes et à l’ensemble des militants de son mouvement. Un geste que les récipiendaires ont magnifié à sa juste valeur.





