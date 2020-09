Souleymane Jules Diop réplique: "Me Moussa DIOP gêne les paresseux qui n'ont d'occupation que les vaines tentatives de salir son nom" Rédigé par leral.net le Mardi 1 Septembre 2020 à 23:55 | | 0 commentaire(s)|

Dernièrement, des personnes mal intentionnées ont entrepris de monter une cabale médiatique et de mentir sur le sujet de Me Moussa DIOP. Cela fait suite à la sortie sur le plateau de l'émission Sen Show sur la Sen TV.



En véritable patriote, le Directeur Général de Dakar Dem Dikk et Président du parti Alternative Générationnelle (AG/Jotna) a mis entre parenthèses sa carrière d'avocat pour être exclusivement au service de son pays. En faisant cela, il a transformé de fond en comble la société de transport de voyageurs Dakar Dem Dikk et la rendu fréquentable.



Seulement, ce travail inédit et innovant n'est pas du goût de tout le monde. Par sa méthode managériale hors pair et ses résultats probants, Me Moussa DIOP gêne les paresseux qui n'ont d'occupation que les vaines tentatives de salir son nom.



Il y a une vérité que nul ne peut occulter : Me Moussa DIOP est le meilleur Directeur Général que le Sénégal ait jamais connu. Sa loyauté envers le Président Macky SALL et son patriotisme certain sont à des années lumières devant tout ce que des comploteurs peuvent manœuvrer dans l'ombre pour le nuire. Tellement ils sont incompétent et malhonnêtes !



La liste des francs-tireurs qui en veulent à Me Moussa DIOP est longue. Le dernier d'entre eux à vouloir la peau du Directeur Général de Dakar Dem Dikk est le promoteur de lutte et politicien mercenaire, Gaston MBENGUE. Malheureusement pour ses prédécesseurs et pour lui, Me Moussa DIOP n’est pas quelqu'un à qui l'on jette des pierres à volonté et impunément.



Grand transhumant devant l'Éternel, Gaston MBENGUE a fini de convaincre l'opinion de ses mœurs légères et de son manque de convictions solides. Il se donne au plus offrant et est sans nul doute la plus vieille péripatéticienne de la scène politique sénégalaise. Du Parti Socialiste à l'Alliance pour la République, en passant par le Parti Démocratique Sénégalais et le Grand Parti, quelles pirouettes ! Quels écartements et écartellements de jambes !



La lutte avec frappe ne fait plus recettes pour Gaston MBENGUE à cause de ses vieilles méthodes puantes qui ont montré leurs limites. Alors il tente de se frayer une place dans l'arène politique nationale. Que ses parrains politiques tapis dans l'ombre et lui sachent qu'ils ont tapé à la mauvaise porte ; la porte la plus blindée qui puisse exister. Et pour cause ! Me Moussa DIOP les contient tous et les Sénégalais en sont témoins. Pendant que Gaston MBENGUE et ses commanditaires végètent dans les caniveaux avec leur mentalité de lâches hypoctites, Me DIOP est enveloppé et élevé par la haute estime de nos compatriotes.



Pour finir, j'invite Barthélémy Toye Dias a aller au bout de sa logique. Il nous avait promis de rendre ce pays ingouvernable si jamais Me Moussa DIOP l'amenait en justice. Mal lui a pris ! Le maire de Mermoz Sacré Cœur est tombé sur un os. Il a vu plus intelligent, plus rigoureux et plus patriote que lui. Les sénégalais ont fini de démystifier ce comédien politique qui aime faire la Show dans la rue, à la télévision et sur les réseaux sociaux.



Tout le mérite renvient au Directeur Général de Dakar Dem Dikk pour avoir mis hors d'état de nuire le maire par accident. Aussi, toute la jeunesse de l'Alternative Générationnelle soutient de manière indéfectible son Président. Les Sénégalais dans leur majorité sont lucides et se tiennent dux aussi aux côtés Me Moussa DIOP. Nous veillons !





Source : Source : https://www.exclusif.net/Souleymane-Jules-Diop-rep...

