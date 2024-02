Soumbédioune: Les pêcheurs en ont marre des promesses des candidats

Jeudi 22 Février 2024

Au quai de pêche de Soumbédioune, les pêcheurs ne croient plus aux promesses des candidats. Ces derniers prennent l'engagement de changer la charte et les licences, une promesse qui, selon les pêcheurs, n'engage que ceux qui la font. Reportage d'Angélina Gomis et Cheikh Tidiane Sène.