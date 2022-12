Soupçon d’une liaison amoureuse entre son épouse et son collègue : Un enseignant lui assène un coup de couteau à la nuque À cause d’une suspicion, P. A.Diawa failli passer de vie à trépas. Cet enseignant a reçu un coup de couteau de la part de son collègue O. Tounkara. Celui-ci croyait que sa victime avait une liaison amoureuse avec son épouse

O. Tounkara a été appelé, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Enseignant de son état, il est traduit en justice par son collègue P. A. Diaw, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 10 jours. Il a asséné un coup de couteau à la nuque de son collègue, parce qu’il croyait que celui-ci avait une liaison avec son épouse, également enseignante dans le même établissement.



À la veille de cet acte qui a failli causer mort d’homme, O. Tounkara s’en est pris à son épouse en lui reprochant de le tromper avec P. A. Diaw. ‘’Quelqu’un est venu ici et a abusé de toi’’, a-t-il dit à son épouse. Le plaignant, P. A. Diaw, soutient à la barre qu’il n’a jamais eu de problème avec le prévenu. ‘’Il m’a surpris par derrière et m’a poignardé à la nuque avant de me dire : ‘Laisse ma femme.’’’.



Ce que le comparant ne conteste pas. Reconnaissant qu’il a commis une erreur, il s’est excusé auprès de sa victime et de son épouse. Sur la détention du couteau, il renseigne qu’il a l’habitude de toujours garder un couteau dans son sac. À l’en croire, il s’en sert pour couper son pain au moment du déjeuner.



Malgré ses excuses, son attitude semble irrationnelle, selon le procureur de la République qui lui a demandé s’il n’a pas de troubles psychiques. ‘’Non, je n’ai aucun problème mental’’, lui a-t-il répondu.



Mais son épouse a apporté des précisions sur son état de santé. Selon la dame, O. Tounkara a toujours été courtois avec tout le monde. Mais, dit-elle, ses problèmes ont surgi quand il a eu des douleurs abdominales. ‘’Il a été suivi par un médecin, mais il n’y a eu aucune amélioration. C’est ainsi qu’il a commencé à se faire traiter par un marabout. Depuis lors, il a commencé à changer de comportement. Il s’est mis à voir des choses que personne ne voit où à entendre des choses que personne n’entend’’, a renseigné son épouse.



Toutefois, le représentant du ministère public estime qu’O. Tounkara jouit de toutes ses facultés mentales. Il a ainsi requis six mois d’emprisonnement ferme contre lui.

Son avocat a, quant à lui, plaidé la démence temporaire. Selon lui, celui-ci a repris ses esprits après avoir commis son acte. C’est la raison pour laquelle, souligne la robe noire, son client s’est rendu de son propre chef à la gendarmerie. L’avocat a ainsi sollicité une application bienveillante de la loi pour son client.



Mais ce dernier a finalement été reconnu coupable du délit de coups et blessures volontaires et de détention illégale d’arme. Il a été condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis.

EnQuete



