Soutien aux Pme sénégalaises : BgfiBank et le Fonds africain de garantie nouent un partenariat

Selon un communiqué de presse, le lundi 21 octobre 2024, la filiale BGFIBank Sénégal, s'inscrivant dans la continuité de cette collaboration a signé une convention spécifique avec l'Agf. Cet accord, explique-t-on, vise à offrir une garantie de portefeuille facilitant l’accompagnement des Pme en termes de financement, pour une enveloppe globale de 3 milliards de Francs CFA, avec une limite individuelle allant jusqu’à 300 millions FCFA par emprunteur.



L’objectif principal est d’encourager et faciliter l'octroi de crédits aux Pme sénégalaises principalement aux prêts destinés à l'entrepreneuriat féminin et aux projets éligibles au financement vert.



Selon la même source, ce partenariat entre BGFIBank Sénégal et l'Agf démontre une volonté commune de soutenir l'économie sénégalaise en favorisant le développement des PME, secteur clé pour la croissance et la création d'emplois au Sénégal.«Nous sommes ravis de renforcer le partenariat du Groupe BGFIBank avec l'Agf, qui partage notre vision de développement des Pme au Sénégal.



Ce financement permettra d'encourager l'entrepreneuriat et d'accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets, tout en stimulant la croissance économique de notre pays », a déclaré Khady Boye Hanne, Directrice générale de BgfiBank.



Un engagement commun pour un impact durable



A travers cet accord, BGFIBank et Agf réaffirment leur engagement à soutenir les initiatives entrepreneuriales et à contribuer au développement durable des PME, en offrant des solutions financières adaptées à leurs besoins.



La signature de ce contrat marque une nouvelle étape dans le soutien financier des PME sénégalaises, assurant un avenir prometteur pour ces entreprises. Depuis 2015, BGFIBank Sénégal se positionne comme un portail financier de qualité et développe à ce titre une large gamme de produits et de services performants.



La banque accompagne tous ses segments de clientèle grâce à une organisation et une offre spécifiquement adaptée à chacune de ses cibles: les groupes multinationaux, les grandes entreprises, les Etats et les organismes institutionnels, les Pme-Pmi et les professionnels, la clientèle privée, les particuliers salariés ainsi que les commerçants et indépendants.



BGFIBank Sénégal compte un réseau de 07 agences et entend se positionner comme une banque de référence en investissant dans le développement de l’offre de produits et services, et le renforcement de la proximité clients.

