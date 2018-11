Soutien aux inventions et aux startups : Le Pr Karl-Heinz Paqué dans une logique de consolider des acquis Le président de la Fondation Friedrich Naumann, le Pr Karl-Heinz Paqué est en visite au Sénégal. Sa présence, découvre-t-on, a été marquée par des visites, effectuées dans des incubateurs. Il a eu à faire dans ce cadre des échanges avec les responsables de startups, établis en terre sénégalaise.

Vendredi 30 Novembre 2018

La visite du président de la Fondation Friedrich Naumann, le Pr Karl-Heinz Paqué fait suite aux efforts déployés par le bureau régional de la Fondation Naumann pour la Liberté et pour l’accompagnement des jeunes porteurs de projets, des inventeurs et des innovateurs au cours de ces 3 dernières années.



Aujourd’hui, lit-on, à travers un communiqué reçu que l’institution s’inscrit dans la consolidation de la promotion de l’entrepreneuriat et des innovations. « Cette visite montre une fois encore l’engagement de la Fondation Friedrich Naumann à promouvoir l’économie de marché. Elle permet d’encourager les jeunes à l’esprit d’entreprise, de les connecter dans un cadre innovant, de découvrir des jeunes talents, d’encourager le dialogue interdisciplinaire et la coopération internationale. Mais aussi, de développer de nouveaux moyens de communication », révèle la source.



Le Pr Karl-Heinz Paqué a été à Jokkolabs et, a rencontré Evelyne Ines Ntonga, lauréate du Falling Walls Lab Dakar 2017, Coumba Gaye qui a eu à partager son expérience lors d'une Fuckup Night à la Fondation Friedrich Namann.



O Wade Leral



