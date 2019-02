Soutien de Khalifa Sall à Idy: Bamba Fall traîne les pieds

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Février 2019 à 10:46

Khalifa Sall a annoncé hier qu’il soutient la candidature d’Idrissa Seck pour la présidentielle.



L’ex-maire de Dakar a affirme avoir pris cette décision en accord avec les partis et organisations membres de « Taxawu Senegaal ».



D’après « Les Echos » la plupart de ses lieutenants et militants l'ont saluée à l’exception de Bamba Fall. Le maire de la Médina dit attendre le mot d’ordre de sa base pour prendre sa propre décision.

