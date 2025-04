Soutien et gratitude aux FDS : Le message du Président Bassirou Diomaye Faye pour que la Paix soit une priorité principale (Wolof) Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Avril 2025 à 17:40 | | 0 commentaire(s)| En présence d’illustres personnalités à l’image du président Adama Barrow de la Gambie, du président mauritanien sortant, Mohamed Ould Ghazouani et du président Umaro Sissoco Embalo de la Guinée-Bissau, le 65e anniversaire de l’Indépendance du Sénégal a été célébré ce vendredi 4 avril 2025, à Dakar.

Une occasion saisie par le Chef de l’Etat du Sénégal Bassirou Diomaye Faye, toujours porteur d’une voix pour une paix durable du continent africain, mais surtout du Sénégal qu’il dirige, pour adresser ses remerciements aux Forces de Défense et de Sécurité. Voici en wolof, son message à nos braves FDS…





