Souvenir, souvenir…, le premier Bercy de Youssou Ndour en compagnie de Mory Kanté

En atteste cette photo souvenir, souvenir qu’il a bien voulu partager…

C’était le 4 septembre 1985 à Bercy (en France). L’artiste a légendé: "Mon premier Bercy avec Higelin et Mory avec Ouzin NDiaye"



On y voit l’artiste international Youssou Ndour, la légende guinéenne Mory Kanté, l'inimitable Ouzin Ndiaye et feu Jacques Higelin.