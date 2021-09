Souvenirs: Quand Alioune Petit Mbaye organisait le jubilé entre Double Less et Mbaye Gueye Bécaye Mbaye a ravivé des souvenirs lors de l'émission L' Œil du Tigre avec l'organisation du jubilé des deux deux (2) défunts lutteurs, Double Less et Mbaye Guèye. A en croire l'ancien Tigre de Fass, Moustapha Guèye, Alioune Petit Mbaye avait affrété un avion spécial uniquement pour les deux amis adversaires pour rallier Ziguinchor. A près d'un mois, Double Less n'a pas survécu à Mbaye Guèye qui était son plus que frère.

