Spéciale Pâques: L'incroyable histoire de Samir 'Pod et Marichou" et sa maman Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Avril 2019 à 14:30 | | 0 commentaire(s)| Nul doute que c'est le jour idéal de se retrouver en famille, Pâques est l'une des fêtes les plus fondamentales de la communauté chrétienne. L'occasion saisie par leral.net d'accrocher l'artiste Eric Corréa alias Samir de la série "Pod et Marichou" qui se dévoile à bâtons rompus, et nous fait découvrir les siens.



Sa mère, Joséphine Zambo, une grande artiste qui a marqué toute une génération, attire beaucoup plus notre attention. Elle nous livre des confidences croustillantes sur son fils, avec qui, elle n'a pas fait beaucoup d'efforts pour l'initier artistiquement.



