Spéculation foncière : 680.000 à plus de 800.000 Ha de terres ont été affectées depuis 2012. Rédigé par leral.net le Mardi 25 Août 2020 à 01:16 | | 0 commentaire(s)|

Ce sont plus de 800.000 Ha de terre qui ont fait l’objet d’accaparement depuis le dernier recensement effectué en 2012 et qui faisait état de 680.000 Ha de terres impactées.





Cette révélation est du cadre de Réflexion et d’Action sur le foncier au Sénégal (CRAFS) qui animait ce 24 août une table ronde avec la presse sur la question foncière.





Cette rencontre du CRAFS avec les journalistes fait suite à la montée de conflits fonciers notée sur l’étendue du territoire national. Au-delà des acteurs de la société civile et de la recherche, cette rencontre a vu la participation des représentants des communautés impactées de Tobène, Sandiara et Ndingler, Ndiaël entre autres. Sensibiliser et mieux informer l’opinion sur ce phénomène fonde cette tribune d’échanges avec la presse. C’est également une manière d’appréhender le débat sur la gouvernance foncière et de dégager des pistes de réflexion pour une meilleure gestion foncière, seul gage de paix sociale et de développement socio-économique durable du pays.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Speculation-fonciere-680...

Accueil Envoyer à un ami Partager