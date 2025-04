Sport : HERIJE marque une nouvelle ère dans l'organisation de grands événements en Afrique

Forte de l'expertise de deux leaders français de l'événementiel sportif, HERIJE marque une nouvelle ère dans l'organisation de grands événements en Afrique. Fruit de la synergie entre KENEO et EVENTEAM GROUP, cette nouvelle entité implantée à Dakar témoigne d'une ambition claire : s’ancrer durablement sur le continent africain et y accompagner le développement du sport et de ses grands rendez-vous.